Уткин раскритиковал украинского футболиста Зозулю, которого оскорбляли испанские фанаты

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с украинским нападающим «Альбасете» Романом Зозулей и фанатами «Райо Вальекано».

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков — леваков, но у человека на этой фотографии (со счётом 14:88 на табло — RT.) на лбу крупными буквами написано: «Я [дурак]». А когда он повернёт правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано «конченый», как у алкоголиков: по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его словам, он не сомневается, что Зозуля является «хорошим товарищем, послушным сыном и патриотом».

В 20-м туре испанской Сегунды произошёл инцидент с Зозулей и фанатами «Райо Вальекано». По ходу встречи фанаты называли украинца нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В общей сложности в его активе 23 гола и семь голевых передач в 85 матчах, из которых на текущий сезон приходятся три забитых мяча и один ассист в 18 играх.

Ранее испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули.