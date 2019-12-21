Уткин раскритиковал украинского футболиста Зозулю, которого оскорбляли испанские фанаты

Короткая ссылка
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с украинским нападающим «Альбасете» Романом Зозулей и фанатами «Райо Вальекано».
Уткин раскритиковал украинского футболиста Зозулю, которого оскорбляли испанские фанаты
  • РИА Новости

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков — леваков, но у человека на этой фотографии (со счётом 14:88 на табло — RT.) на лбу крупными буквами написано: «Я [дурак]». А когда он повернёт правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано «конченый», как у алкоголиков:  по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его словам, он не сомневается, что Зозуля является «хорошим товарищем, послушным сыном и патриотом».

В 20-м туре испанской Сегунды произошёл инцидент с Зозулей и фанатами «Райо Вальекано». По ходу встречи фанаты называли украинца нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В общей сложности в его активе 23 гола и семь голевых передач в 85 матчах, из которых на текущий сезон приходятся три забитых мяча и один ассист в 18 играх.

Ранее испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить