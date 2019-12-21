Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули

Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

«Каждое объяснение в отдельности заслуживает доверия. Проблема в том, что подобные вещи происходят с одним и тем же человеком. Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звёзды настроены против него, либо он просто лжец», — написал один из пользователей в комментариях под интервью игрока изданию Marca.

Другой болельщик выразил уверенность, что форвард «держит окружающих за придурков».

«Если этот парень не нацистский сторонник, то я Наполеон», — написал ещё один фанат.

В 20-м туре испанской Сегунды произошёл инцидент с Зозулей и фанатами «Райо Вальекано». По ходу встречи фанаты называли украинца нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В общей сложности в его активе 23 гола и семь голевых передач в 85 матчах, из которых на текущий сезон приходятся три забитых мяча и один ассист в 18 играх.

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