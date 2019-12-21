Украинский футболист Зозуля объяснил своё фото с портретом Бандеры

Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля объяснил, почему в 2017 году сделал фото с шарфом, на котором изображён идеолог украинских националистов Степан Бандера.

«Я появился с шарфом с его портретом, потому что мы с ним похожи, у нас одинаковые причёски. Это привлекло моё внимание, ничего больше», — цитирует игрока Marca.

Зозуля также прокомментировал снимок, который он сделал на фоне табло после финального матча. На нём футболист стоит в майке с 18-м номером на фоне счёта 14:88.

«Мне дали 18-й номер, я не выбирал его. Как и 95% людей по всему миру, до сегодняшнего дня и не знал о его политическом значении. Просто заметил в конце матча, что разница в счёте была слишком большой. Это привлекло мое внимание, и я сделал фото», — сказал Зозуля.

В 20-м туре испанской Сегунды произошёл инцидент с Зозулей и фанатами «Райо Вальекано». По ходу встречи фанаты называли украинца нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В общей сложности в его активе 23 гола и семь голевых передач в 85 матчах, из которых на текущий сезон приходятся три гола и один ассист в 18 матчах.

Ранее Зозуля высказался об инциденте с фанатами «Райо Вальекано».