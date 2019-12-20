Украинский футболист Зозуля высказался об инциденте с фанатами «Райо Вальекано»
«Всё, что было сказано обо мне, — неправда. Я простой футболист и патриот Украины. Поддерживаю свою страну. Я аполитичен. Я получил поддержку от президента своей страны. Хочу задать вопрос: будет ли какой-нибудь президент поддерживать нациста?» — цитирует игрока Marca.
По его словам, он не знает, как отблагодарить свою команду, которая поддержала его в данной ситуации. Он также заявил, что намерен встретиться с руководством клуба по этому поводу. Футболист подчеркнул, что устал слышать оскорбления.
«Всё началось, когда я подписал контракт с «Райо Вальекано». Они сказали, что это произойдёт, потому что я поддерживал украинскую армию, а они были за другую сторону. Они не собираются менять мнение», — сказал Зозуля.
По ходу встречи фанаты «Райо Вальекано» называли украинца нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.
Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В общей сложности в его активе 23 гола и семь голевых передач в 85 матчах, из которых на текущий сезон приходятся три гола и один ассист в 18 матчах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал Зозулю.