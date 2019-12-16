Президент Украины поддержал футболиста Зозулю

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста испанского «Альбасете» Романа Зозулю, который был освистан фанатами «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды.
Президент Украины поддержал футболиста Зозулю
  • РИА Новости

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твой клуб, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный игрок, но и настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой, жму руку!» — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По ходу матча фанаты соперника оскорбляли Зозулю, называя нацистом, из-за чего матч был остановлен.

Ранее сообщалось, что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано».

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