Президент Украины поддержал футболиста Зозулю
- РИА Новости
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твой клуб, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный игрок, но и настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой, жму руку!» — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
По ходу матча фанаты соперника оскорбляли Зозулю, называя нацистом, из-за чего матч был остановлен.
Ранее сообщалось, что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано».