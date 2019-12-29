«Ливерпуль» одержал десятую победу подряд в АПЛ
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Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась в пользу хозяев — 1:0.
Единственный мяч на 42-й минуте забил Садио Мане.
Эта победа стала десятой подряд для подопечных Юргена Клоппа в АПЛ.
«Ливерпуль» набрал 55 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» находится на седьмом месте.
Ранее «Челси» добыл волевую победу над «Арсеналом» в 20-м туре АПЛ.