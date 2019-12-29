Брестское «Динамо» назвало уткой информацию о назначении Кононова

ФК «Динамо» Брест, выступающий в чемпионате Белоруссии, заявил, что информация о назначении на пост главного тренера команды Олега Кононова не соответствует действительности.

«Очередная утка, которых вокруг нашего клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской футбольной академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло послужить причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобного рода вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — цитирует пресс-службу «Динамо» by.tribuna.com.

Последним местом работы Олега Кононова стал московский «Спартак», который специалист покинул в конце сентября ввиду неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что Кононов не считает, что провалил работу на посту главного тренера «Спартака».