Косторная призналась, что думала о выступлении на ОИ в конном спорте

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своём увлечении лошадьми.

«Сейчас я пока конным спортом не занимаюсь, всё-таки серьёзные соревнования идут. Не дай бог что случится, всё же это опасно. А летом, когда много свободного времени, — да. Когда летали на отдых, то специально выбирали отель, где есть конюшня. И у тети моей тоже есть лошадь, я в любое время могу позвонить ей и спросить, можно ли приехать. Занимаюсь выездкой и конкуром. Конкур я лишь пробую, выездкой больше, потому что это азы. Как и в фигурном катании — сначала скольжение, а затем прыжки. Думаю ли я о том, чтобы выступить на Олимпиаде в конном спорте? Да, а почему нет?» — цитирует 16-летнюю спортсменку РИА Новости.

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске, Косторная стала второй в соревнованиях одиночниц.

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