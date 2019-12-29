Американская фигуристка прокомментировала проблемы Медведевой с ботинком

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Американская фигуристка Эшли Вагнер прокомментировала ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
Американская фигуристка прокомментировала проблемы Медведевой с ботинком
  • РИА Новости

«Вполне нормально ездить на соревнования с одной парой коньков. Лично я никогда не возила с собой несколько пар. Они занимают слишком много места в багаже и к тому же весьма много весят. По моему опыту, очень немногие возят с собой несколько пар», — написала Вагнер в своём Twitter.

Она отметила, что выступать в новых и ещё не раскатанных ботинках очень тяжело.

«Пока ты их «разбиваешь», просто не можешь выполнять сложные прыжки на протяжении нескольких дней. А ещё можно травмироваться, поскольку кожа очень жёсткая, и физически тяжело органично двигаться привычным образом перед исполнением прыжков», — добавила фигуристка.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у Медведевой возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке.

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