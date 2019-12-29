Урманов отметил отсутствие стабильности у российских фигуристов

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Тренер Алексей Урманов поделился впечатлениями от прошедшего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию.
Урманов отметил отсутствие стабильности у российских фигуристов
  • РИА Новости

«Мы посмотрели очень интересный чемпионат России. Здорово, что он прошёл именно в Красноярске, зрители забили зал битком, и это правильно. Фигуристы произвели хорошее впечатление. У одиночников произошёл некоторый раздрай: сильно менялась турнирная таблица после прокатов короткой и произвольной программ. Ребятам не хватает стабильности. Сейчас нужно сделать выдох, но в целом уровень катания очень вырос, с чем я всех и поздравляю», — заявил Урманов RT.

Ранее стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы в Граце.

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