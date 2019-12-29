Bellator хочет провести последний бой Емельяненко в Москве

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Президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел был организовать последний в карьере бой россиянина Фёдора Емельяненко в Москве.
Bellator хочет провести последний бой Емельяненко в Москве
  • РИА Новости

«Мы ещё посмотрим насчёт конкретной даты следующего боя, подождём восстановления Фёдора. Но я бы точно хотел, чтобы Фёдор поставил хорошую точку в карьере боем в Москве», — приводит слова Кокера ТАСС.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с американцем Куинтоном Джексоном, закончившийся победой россиянина нокаутом.

Ранее сообщалось, что Bellator готов начать переговоры о титульном поединке для Емельяненко.

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