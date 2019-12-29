Глава Bellator о победе Емельяненко над Джексоном: его просто невозможно было остановить
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«Фёдор выглядел невероятно, конечно. Его просто невозможно было остановить. Думаю, что Джексон ещё как почувствовал его удары. А бой был остановлен верно», — приводит слова Кокера ТАСС.
Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.
В октябре россиянин объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с американцем.
Ранее сообщалось, что Джексон назвал причину поражения от Емельяненко.