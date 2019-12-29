Глава Bellator о победе Емельяненко над Джексоном: его просто невозможно было остановить

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу россиянина Фёдора Емельяненко над американцем Куинтоном Джексоном на турнире организации в японской Сайтаме.

«Фёдор выглядел невероятно, конечно. Его просто невозможно было остановить. Думаю, что Джексон ещё как почувствовал его удары. А бой был остановлен верно», — приводит слова Кокера ТАСС.

Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

В октябре россиянин объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с американцем.

Ранее сообщалось, что Джексон назвал причину поражения от Емельяненко.