Мифтахов: приятно одержать самую крупную победу над Канадой в истории

Вратарь молодёжной сборной России Амир Мифтахов прокомментировал крупную победу над командой Канады на чемпионате мира-2020 для игроков не старше 20 лет.

«Приятно, что мы выиграли, не так важно, что получилось отстоять «на ноль». Сегодня была заслуга всей команды, они много подчищали за мной, и мне приходилось вступать в игру каких-то моментах. Слышал, что мы одержали самую крупную победу над канадцами в истории, это приятно, но мы даже в раздевалке говорили о том, что не надо следить за счетом, играть как при 0:0», — приводит слова спортсмена Sport24.

Мифтахов также поблагодарил российских болельщиков за поддержку. По его словам, их было слышно на протяжении всей игры.

«Они нас гнали вперед, так и было. Мы уже немного остыли от этой игры, поговорили сейчас в раздевалке, что нужно играть дальше, турнир только начался. Раз зацепили хорошую игру, надо ее продолжать», — констатировал голкипер, признанный организаторами лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ.