Мифтахов: приятно одержать самую крупную победу над Канадой в истории

Короткая ссылка
Вратарь молодёжной сборной России Амир Мифтахов прокомментировал крупную победу над командой Канады на чемпионате мира-2020 для игроков не старше 20 лет.
Мифтахов: приятно одержать самую крупную победу над Канадой в истории
  • globallookpress.com

«Приятно, что мы выиграли, не так важно, что получилось отстоять «на ноль». Сегодня была заслуга всей команды, они много подчищали за мной, и мне приходилось вступать в игру каких-то моментах. Слышал, что мы одержали самую крупную победу над канадцами в истории, это приятно, но мы даже в раздевалке говорили о том, что не надо следить за счетом, играть как при 0:0», — приводит слова спортсмена Sport24.

Мифтахов также поблагодарил российских болельщиков за поддержку. По его словам, их было слышно на протяжении всей игры.

«Они нас гнали вперед, так и было. Мы уже немного остыли от этой игры, поговорили сейчас в раздевалке, что нужно играть дальше, турнир только начался. Раз зацепили хорошую игру, надо ее продолжать», — констатировал голкипер, признанный организаторами лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала самую крупную победу над Канадой на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить