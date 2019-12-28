Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила на своей странице в Instagram фотографию с членами своего штаба и ученицами Анной Щербаковой, Алёной Косторной и Александрой Трусовой, которые заняли весь призовой пьедестал на чемпионате России в Красноярске.
Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами
  • globallookpress.com

"Надо идти дальше. Видим цель, а не преграды", — прокомментировала специалист собственный пост.

Ранее сообщалось, что Косторная высказалась о возможном выступлении под нейтральным флагом.

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