Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила на своей странице в Instagram фотографию с членами своего штаба и ученицами Анной Щербаковой, Алёной Косторной и Александрой Трусовой, которые заняли весь призовой пьедестал на чемпионате России в Красноярске.
- globallookpress.com
"Надо идти дальше. Видим цель, а не преграды", — прокомментировала специалист собственный пост.
Ранее сообщалось, что Косторная высказалась о возможном выступлении под нейтральным флагом.
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