Российские хоккеисты забросили две шайбы за три минуты матча МЧМ с Канадой

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Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Российские хоккеисты забросили две шайбы за три минуты матча МЧМ с Канадой
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На 11-й минуте отличился Павел Дорофеев, забивший с передач Никиты Александрова и Даниила Журавлёва.

На 14-й минуте ворота канадцев поразил Никита Ртищев. Ему ассистировали Даниил Пыленков и Илья Круглов.

Счёт после 15 минут — 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Ранее сообщалось, что сборная России открыла счёт в матче МЧМ с Канадой уже на второй минуте.

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