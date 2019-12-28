Российские хоккеисты забросили две шайбы за три минуты матча МЧМ с Канадой
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На 11-й минуте отличился Павел Дорофеев, забивший с передач Никиты Александрова и Даниила Журавлёва.
Точно, чётко, без суеты. Так держать, Павел #RUSCAN#снамироссияpic.twitter.com/texUYIVQM8— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2019 г.
На 14-й минуте ворота канадцев поразил Никита Ртищев. Ему ассистировали Даниил Пыленков и Илья Круглов.
🔥#RUSCAN#снамироссияpic.twitter.com/0BcDVyVyTR— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2019 г.
Счёт после 15 минут — 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.
Ранее сообщалось, что сборная России открыла счёт в матче МЧМ с Канадой уже на второй минуте.