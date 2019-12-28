Российские хоккеисты забросили две шайбы за три минуты матча МЧМ с Канадой

Сборная России увеличила преимущество в счёте в матче с национальной командой Канады на чемпионате мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

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