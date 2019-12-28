Сборная России открыла счёт матча МЧМ с Канадой уже на второй минуте
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- © Jaroslav Ozana/CTK
Автором первой шайбы в матче стал нападающий Александр Хованов, отличившийся в равных составах уже на второй минуте встречи.
Для 19-летнего форварда это первая шайба на нынешнем мировом первенстве. В игре с Чехией он записал в свой актив голевую передачу.
Вот так это было 👇 #снамироссияpic.twitter.com/YXWmeOOL63— Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ.