Сборная России открыла счёт матча МЧМ с Канадой уже на второй минуте

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Сборная России открыла счёт в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Канады.
Сборная России открыла счёт матча МЧМ с Канадой уже на второй минуте
  • globallookpress.com
  • © Jaroslav Ozana/CTK

Автором первой шайбы в матче стал нападающий Александр Хованов, отличившийся в равных составах уже на второй минуте встречи.

Для 19-летнего форварда это первая шайба на нынешнем мировом первенстве. В игре с Чехией он записал в свой актив голевую передачу.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ.

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