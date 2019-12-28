Сборная России открыла счёт матча МЧМ с Канадой уже на второй минуте

Сборная России открыла счёт в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Канады.

Автором первой шайбы в матче стал нападающий Александр Хованов, отличившийся в равных составах уже на второй минуте встречи.

Для 19-летнего форварда это первая шайба на нынешнем мировом первенстве. В игре с Чехией он записал в свой актив голевую передачу.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по хоккею впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ.