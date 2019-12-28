Чемпионка ОИ Бестемьянова: два выезда Косторной были плохими

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги женских соревнований на чемпионате России в Красноярске.

Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, Алёна Косторная стала серебряным призёром, а Александра Трусова — бронзовым.

«Щербакова победила, потому что сделала три четверных прыжка: два лутца и флип, который она совсем недавно выучила. Аня очень мне понравилась, её катание было феноменальным. Катание Косторной мне близко, но четверные прыжки дают такую техническую оценку, приносят столько баллов, что соревноваться против такого количества четверных просто нереально. Да и Косторная не откаталась сегодня так, как нужно: два выезда были плохими, и она не получила надбавки, которые должна была бы получить», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

Ранее Косторная высказалась о возможном выступлении под нейтральным флагом.