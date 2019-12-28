СМИ: «Монако» может объявить об увольнении Жардима 29 декабря

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Футбольный клуб французской Лиги 1 «Монако» может объявить об отставке главного тренера команды Леонарду Жардима 29 декабря.
СМИ: «Монако» может объявить об увольнении Жардима 29 декабря
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает monaco-matin, решение об уходе 45-летнего португальца было принято на прошедшей 28 декабря встрече тренера с руководством клуба.

Жардим возглавил «Монако» в 2014 году. В 2018-м он был уволен, но через несколько месяцев вернулся в команду.

По итогам 18 туров «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что «Монако» заинтересован в услугах Уная Эмери.

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