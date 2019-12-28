Заслуженный тренер России: Туктамышева умеет работать на публику

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию.

Спортсменка упала при попытке исполнить четверной тулуп и заняла итоговое четвёртое место, не сумев отобраться на главные турниры сезона.

«Лиза — молодец! Знаете, пойти на четверной прыжок — это было правильно, и она его практически сделала! Глобального падения там не было. Тройной аксель потом она тоже сделала. Риск этот и оправданный, и нужный. Я считаю, что её четвёртое место — практически призовое. Руки ей, безусловно, опускать не стоит, потому что это четвёртое место — для неё успех», — сказала специалист РИА Новости.

По мнению Гончаренко, Туктамышева развивается, несмотря на солидный по меркам фигурного катания возраст.

«Она взрослая спортсменка, умеет работать на публику. У неё есть большой опыт, это видно, чувствуется. Но, несмотря на то что она опытная спортсменка, Лиза продолжает идти вперед, не стоит на месте. Это очень хорошо», — констатировала Гончаренко.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе заявил, что Алёне Косторной надо добавлять четверной сальхов.