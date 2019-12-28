ЦСКА всухую обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев льда.

Победу ЦСКА принесли шайбы Сергея Калинина, Кирилла Капризова и Никиты Нестерова. Голкипер Ларс Юханссон отразил все 30 бросков по своим воротам.

В параллельных матчах «Сибирь» по буллитам победила «Куньлунь Ред Стар» (3:2), «Нефтехимик» крупно уступил «Авангарду» (2:6), «Торпедо» взяло верх над рижским «Динамо» (5:2), а «Сочи» в овертайме одолел «Йокерит» (4:3).

Ранее сообщалось, что агент исключил возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне.