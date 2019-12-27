Агент исключил возвращение Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне
- Reuters
«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне», — приводит слова Николаева «Чемпионат».
36-летний россиянин стал неограниченно свободным агентом после того, как клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов.
В нынешнем сезоне Ковальчук, перешедший в «Лос-Анджелес» в 2018 году, набрал девять (3 + 6) очков в 17 матчах за «Кингз». 13 ноября он был выведен из состава команды и не попал в заявки на матчи.
Ранее сообщалось, что Ковальчук заработал $14 млн за один сезон и два месяца в «Кингз».