Агент исключил возвращение Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне

Юрий Николаев, агент российского хоккеиста Ильи Ковальчука, заявил, что его клиент не намерен в нынешнем сезоне возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

36-летний россиянин стал неограниченно свободным агентом после того, как клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов.

В нынешнем сезоне Ковальчук, перешедший в «Лос-Анджелес» в 2018 году, набрал девять (3 + 6) очков в 17 матчах за «Кингз». 13 ноября он был выведен из состава команды и не попал в заявки на матчи.

Ранее сообщалось, что Ковальчук заработал $14 млн за один сезон и два месяца в «Кингз».