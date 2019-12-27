Агент исключил возвращение Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне

Короткая ссылка
Юрий Николаев, агент российского хоккеиста Ильи Ковальчука, заявил, что его клиент не намерен в нынешнем сезоне возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Агент исключил возвращение Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне
  • Reuters

«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

36-летний россиянин стал неограниченно свободным агентом после того, как клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов.

В нынешнем сезоне Ковальчук, перешедший в «Лос-Анджелес» в 2018 году, набрал девять (3 + 6) очков в 17 матчах за «Кингз». 13 ноября он был выведен из состава команды и не попал в заявки на матчи.

Ранее сообщалось, что Ковальчук заработал $14 млн за один сезон и два месяца в «Кингз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить