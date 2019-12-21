СМИ: Ковальчук заработал $14 млн за один сезон и два месяца в «Кингз»
Российский нападающий Илья Ковальчук, который расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», заработал за время пребывания в команде $14 млн.
- © Adam Davis/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«14 миллионов долларов — это огромные деньги за не такой уж большой объём работы, что показал Ковальчук», — написал журналист The Athletic Эрик Духачек в Twitter.
Ранее сообщалось, что клубы НХЛ не заинтересованы в Ковальчуке.
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