СМИ: Ковальчук заработал $14 млн за один сезон и два месяца в «Кингз»

Российский нападающий Илья Ковальчук, который расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», заработал за время пребывания в команде $14 млн.

«14 миллионов долларов — это огромные деньги за не такой уж большой объём работы, что показал Ковальчук», — написал журналист The Athletic Эрик Духачек в Twitter.

Ранее сообщалось, что клубы НХЛ не заинтересованы в Ковальчуке.