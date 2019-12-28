Туктамышева рассказала, как тренер отреагировал на её произвольную программу на ЧР

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Елизавета Туктамышева рассказала, как её тренер Алексей Мишин отреагировал на её выступление в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Туктамышева рассказала, как тренер отреагировал на её произвольную программу на ЧР
  • РИА Новости

«Мишин меня похвалил, сказал, что доволен мной и что я молодец. Он не понял, что я сделала в конце с риттбергером, в первый раз в жизни такое было. Сегодня было, откровенно говоря, непросто кататься», — рассказала Туктамышева.

23-летняя фигуристка, несмотря на падение при исполнении четверного тулупа в произвольной программе, заняла на чемпионате России четвёртое место, набрав по сумме двух прокатов 204,63 (75,74 + 128,89) балла.

Ранее Туктамышева рассказала, что рада тому, что решила исполнить четверной прыжок на соревнованиях.

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