Траньков прокомментировал выступление Трусовой на ЧР

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«К сожалению, рекорда не увидели. Но Саша продолжала сражаться и в конце прыгала огромное количество каскадов. Очень я расстроен, хотелось увидеть рекорд. В США есть Фелпс, на Ямайке — Болт, а у нас маленькая королева льда Трусова. Не повезло. Мне в первую очередь», — заявил Траньков в эфире Первого канала.

Несмотря на два падения в произвольной программе, Александра Трусова заняла третье место на чемпионате России, набрав по сумме двух программ 226,34 (76,46 + 149,88) балла.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Трусовой предстоит большой нелёгкий путь настоящего фигурного катания.