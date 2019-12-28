Фигуристка Шульская о снятии Медведевой с ЧР: если есть проблема с ботинками, то лучше поберечь себя

Российская фигуристка Валерия Шульская прокомментировала решение Евгении Медведевой сняться с чемпионата России в Красноярске.

«Очень грустно, что Медведева снялась. Узнала об этом, когда приехала на соревнования. Я очень хотела посмотреть на её программу и пообщаться после выступления. Если действительно есть проблема с ботинками, то лучше поберечь себя», — заявила Шульская после своего проката произвольной программы, который судьи оценили в 128,72 балла.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у Медведевой возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Брайан Орсер назвал трагедией снятие Медведевой с чемпионата России.