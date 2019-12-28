Орсер назвал трагедией снятие Медведевой с чемпионата России

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Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником двукратной чемпионки Европы и мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, прокомментировал её снятие с чемпионата России в Красноярске.
Орсер назвал трагедией снятие Медведевой с чемпионата России
  • РИА Новости

«Нам понадобится некоторое время, чтобы разобраться в этой печальной ситуации. Конечно, мы не хотели вот так закончить сезон. Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к этому турниру», — приводит слова Орсера Sport24.

Он отметил, что конькам, поломка которых привела к снятию с соревнований, было всего несколько недель.

«Поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжёлой работы», — добавил специалист.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Медведева выступит на показательных прокатах после чемпионата России.

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