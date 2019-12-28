Орсер назвал трагедией снятие Медведевой с чемпионата России
- РИА Новости
«Нам понадобится некоторое время, чтобы разобраться в этой печальной ситуации. Конечно, мы не хотели вот так закончить сезон. Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к этому турниру», — приводит слова Орсера Sport24.
Он отметил, что конькам, поломка которых привела к снятию с соревнований, было всего несколько недель.
«Поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжёлой работы», — добавил специалист.
Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти на лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.
Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.
Ранее сообщалось, что Медведева выступит на показательных прокатах после чемпионата России.