Медведева рассказала о произвольной программе на следующий сезон

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева объявила название своей новой произвольной программы на следующий сезон.
Медведева рассказала о произвольной программе на следующий сезон
  • РИА Новости

«Положительная новость от меня. Хотелось бы объявить произвольную программу на следующий сезон. В неё влюбились все: Cirque du Soleil — Alegria», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

По её словам, под эту музыку можно составить потрясающий образ.

«Я сделаю всё что смогу, чтобы совершенствоваться технически», — добавила Медведева.

Напомним, что Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой из-за проблем с коньками, которые у неё возникли ещё перед короткой программой.

Ранее Медведева высказалась по поводу своего снятия с ЧР по фигурному катанию.

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