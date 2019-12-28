Медведева рассказала о произвольной программе на следующий сезон

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева объявила название своей новой произвольной программы на следующий сезон.

«Положительная новость от меня. Хотелось бы объявить произвольную программу на следующий сезон. В неё влюбились все: Cirque du Soleil — Alegria», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

По её словам, под эту музыку можно составить потрясающий образ.

«Я сделаю всё что смогу, чтобы совершенствоваться технически», — добавила Медведева.

Напомним, что Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой из-за проблем с коньками, которые у неё возникли ещё перед короткой программой.

Ранее Медведева высказалась по поводу своего снятия с ЧР по фигурному катанию.