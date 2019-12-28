Фигурист Козловский после победы на ЧР: рад, что всё закончилось

Короткая ссылка
Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал победу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Фигурист Козловский после победы на ЧР: рад, что всё закончилось
  • РИА Новости

«На самом деле рад, что это всё закончилось. Чемпионат России — очень нервный старт, было очень непросто здесь акклиматизироваться. Но организация на самом высоком уровне, Красноярск провёл этот чемпионат России на уровне чемпионата мира», — сказал Козловский.

Он также отметил, что в первую очередь он был доволен тем, как их дуэт откатал программу, а победа стала уже приятным бонусом.

Бойкова и Козловский завоевали золото в соревновании спортивных пар, набрав 233,66 по сумме прокатов.

Ранее тренер Тамара Москвина прокомментировала победу Бойковой и Козловского на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить