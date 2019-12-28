Галлямов признался, что после короткой программы смог уснуть только в пять часов утра

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, поделились ощущениями после произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
Галлямов признался, что после короткой программы смог уснуть только в пять часов утра
  • РИА Новости

«Хорошо, что был день перерыва. Конечно, вечер после короткой был достаточно сложным. Настроение было не очень. Но за выходной смогли восстановиться, привыкнуть ко второй разминке и собраться на произвольную», — сказала Мишина.

Её партнёр отметил, что они пытались отвлечься, так как не стоило опускать руки после первого дня соревнований.

«После короткой программы уснул только в пять утра. Сегодня хорошо настроились и нормально проехали. Без взлётов не бывает падений, надо к этому нормально отнестись», — подчеркнул Галлямов.

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧР.

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