Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР

Короткая ссылка
Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Красноярске.
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По итогам своего проката дуэт набрал 83,91 балла.

Второе место заняли Алексанлдра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 80,93 балла. Тройку лидеров замкнули Дарья Павлюченкова и Денис Ходыкин — 76,13 балла.

Бронзовые призёры финала Гран-при нынешнего сезона Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 67,73 балла, занимают седьмое место.

Произвольную программу спортсмены представят 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в короткой программе на ЧР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить