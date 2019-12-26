Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР
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- РИА Новости
По итогам своего проката дуэт набрал 83,91 балла.
Второе место заняли Алексанлдра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 80,93 балла. Тройку лидеров замкнули Дарья Павлюченкова и Денис Ходыкин — 76,13 балла.
Бронзовые призёры финала Гран-при нынешнего сезона Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 67,73 балла, занимают седьмое место.
Произвольную программу спортсмены представят 28 декабря.
Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в короткой программе на ЧР.