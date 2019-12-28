Мусаев считает Сафонова вратарём уровня сборной России

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что голкипер команды Матвей Сафонов готов к выступлению за сборную России по футболу.

«Сафонов провёл три матча в Лиге чемпионов — два против «Порту» и один против «Олимпиакоса». Также он играл с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» в трёх стартовых турах Лиги Европы. Имеем шесть матчей против очень сильных соперников — нельзя утверждать, что на международном уровне он не выступает», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что Сафонов играл против сильнейших команд чемпионата России.

«Сафонов — вратарь уровня сборной России? Считаю, что да. Причём уже давно», — добавил Мусаев.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». На его счету 46 матчей и 51 пропущенный мяч в составе «быков».

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере Ивана Игнатьева в «Рубин».