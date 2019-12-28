Мусаев считает Сафонова вратарём уровня сборной России

Короткая ссылка
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что голкипер команды Матвей Сафонов готов к выступлению за сборную России по футболу.
Мусаев считает Сафонова вратарём уровня сборной России
  • РИА Новости

«Сафонов провёл три матча в Лиге чемпионов — два против «Порту» и один против «Олимпиакоса». Также он играл с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» в трёх стартовых турах Лиги Европы. Имеем шесть матчей против очень сильных соперников — нельзя утверждать, что на международном уровне он не выступает», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что Сафонов играл против сильнейших команд чемпионата России. 

«Сафонов — вратарь уровня сборной России? Считаю, что да. Причём уже давно», — добавил Мусаев.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». На его счету 46 матчей и 51 пропущенный мяч в составе «быков».

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере Ивана Игнатьева в «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить