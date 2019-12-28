Тренер «Краснодара» рассказал о причинах провала российских клубов в еврокубках
- РИА Новости
«Моё мнение таково: определяющим фактором стали кадровые сложности. У ЦСКА большие, просто огромные проблемы с составом возникли на старте еврокампании. «Локомотив», наоборот, потерял всех своих лидеров в концовке, отсутствовала чуть ли не половина команды. Та же история и с нами», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По его словам, в «Краснодаре» в некоторые моменты не смогли найти равноценных замен для травмированных игроков. Он также подчеркнул, что не видит системной проблемы в результатах российских клубов.
«Просто в конкретный сезон таково стечение обстоятельств. А в следующие годы, уверен, всё будет намного лучше», — добавил Мусаев.
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