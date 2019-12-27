Бакаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги Европы

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказал своё мнение о причинах низких результатов команды в конце лета и в начале осени 2019 года, из-за чего был уволен главный тренер красно-белых Олег Кононов.

«У нас был тяжёлый месяц, когда «Спартак» проводил игры каждые два дня — с «Туном», ЦСКА, «Брагой», «Зенитом». Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался спад. Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно, а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что на данный момент даже не мечтает о вызове в сборную.