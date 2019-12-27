Бакаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги Европы

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказал своё мнение о причинах низких результатов команды в конце лета и в начале осени 2019 года, из-за чего был уволен главный тренер красно-белых Олег Кононов.

«У нас был тяжёлый месяц, когда «Спартак» проводил игры каждые два дня — с «Туном», ЦСКА, «Брагой», «Зенитом». Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался спад. Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно, а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что на данный момент даже не мечтает о вызове в сборную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить