«Колорадо» проиграл «Миннесоте» в НХЛ, Ничушкин отметился передачей
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Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
В составе «Уайлд» отличились Карсон Суси, Эрик Стаал, Брэд Хант, Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Райан Сутер. Хозяева ответили дублем Мэтта Калверта, а также голами Габриэля Ландескога и Натана Маккиннона.
Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.
В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Даллас Старз», а «Миннесота» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее пас Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» взять верх над «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.