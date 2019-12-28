«Колорадо» проиграл «Миннесоте» в НХЛ, Ничушкин отметился передачей

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» проиграл «Миннесоте» в НХЛ, Ничушкин отметился передачей
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

В составе «Уайлд» отличились Карсон Суси, Эрик Стаал, Брэд Хант, Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Райан Сутер. Хозяева ответили дублем Мэтта Калверта, а также голами Габриэля Ландескога и Натана Маккиннона.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Даллас Старз», а «Миннесота» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее пас Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» взять верх над «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить