«Колорадо» проиграл «Миннесоте» в НХЛ, Ничушкин отметился передачей

«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

В составе «Уайлд» отличились Карсон Суси, Эрик Стаал, Брэд Хант, Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Райан Сутер. Хозяева ответили дублем Мэтта Калверта, а также голами Габриэля Ландескога и Натана Маккиннона.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Даллас Старз», а «Миннесота» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее пас Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» взять верх над «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.