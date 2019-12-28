Константинова — о своём прокате: я не семнадцатилетняя девочка

Короткая ссылка
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала прокат своей короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

«Судейство строгое, но со всем соглашусь. Сегодняшний результат — большой шаг после провальной первой половины сезона. Это второй чистый прокат подряд, для меня это движение вперёд. Тяжело переживаю провалы, было непросто и физически, и психологически. Не могу сказать, что физически стало намного легче кататься. Я несколько изменила отношение к работе. Не хочу распаляться перед произвольной, однако я стала легче относиться. Облегчила программу тренировок и перестала себя ругать за то, что уже не семнадцатилетняя девочка», — цитирует Константинову «Лайф».

По итогам короткой программы 19-летняя спортсменка заняла девятое место. Произвольные программы девушки покажут 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Тарасова в репортаже на Первом канале ни разу не упомянула Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить