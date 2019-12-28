Константинова — о своём прокате: я не семнадцатилетняя девочка

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала прокат своей короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

«Судейство строгое, но со всем соглашусь. Сегодняшний результат — большой шаг после провальной первой половины сезона. Это второй чистый прокат подряд, для меня это движение вперёд. Тяжело переживаю провалы, было непросто и физически, и психологически. Не могу сказать, что физически стало намного легче кататься. Я несколько изменила отношение к работе. Не хочу распаляться перед произвольной, однако я стала легче относиться. Облегчила программу тренировок и перестала себя ругать за то, что уже не семнадцатилетняя девочка», — цитирует Константинову «Лайф».

По итогам короткой программы 19-летняя спортсменка заняла девятое место. Произвольные программы девушки покажут 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Тарасова в репортаже на Первом канале ни разу не упомянула Тутберидзе.