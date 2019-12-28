Тарасова в репортаже на Первом канале ни разу не упомянула Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале, обошлась без упоминания Этери Тутберидзе.

За время трансляции короткой программы у женщин на чемпионате России в Красноярске Татьяна Тарасова ни разу не упомянула тренера Этери Тутберидзе, несмотря на то что весь пьедестал заняли её воспитанницы.

Между специалистами существует конфликт, который разгорелся на фоне решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановлении карьеры. Тарасова выразила мнение, что фигуристка закончила с профессиональным спортом окончательно. Это вызвало шквал критики в её адрес от поклонников Загитовой и её тренерского штаба.

Ранее Траньков извинился за ошибку в комментарии по поводу короткой программы ЧР.