Траньков извинился за ошибку в комментарии короткой программы ЧР

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Олимпийский чемпион Максим Траньков, который комментировал чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале вместе с Татьяной Тарасовой, извинился за путаницу вокруг ситуации с коньками у Евгении Медведевой.
Траньков извинился за ошибку в комментарии короткой программы ЧР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Короче говоря, сегодня у нас произошёл вселенский конфуз на комментаторской позиции. Не владея полностью информацией, мы ввели в заблуждение зрителя. Это плохо и непрофессионально, за что я извиняюсь и в чём каюсь. Медведева — новая, а ботинки — старые. Простите», — написал Траньков в Twitter.

После короткой программы Медведева располагается на пятой строчке, набрав 71,08 балла.

Ранее Тарасова назвала выдающимся уровень ЧР по фигурному катанию.

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