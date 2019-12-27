Траньков извинился за ошибку в комментарии короткой программы ЧР
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- РИА Новости
«Короче говоря, сегодня у нас произошёл вселенский конфуз на комментаторской позиции. Не владея полностью информацией, мы ввели в заблуждение зрителя. Это плохо и непрофессионально, за что я извиняюсь и в чём каюсь. Медведева — новая, а ботинки — старые. Простите», — написал Траньков в Twitter.
После короткой программы Медведева располагается на пятой строчке, набрав 71,08 балла.
Ранее Тарасова назвала выдающимся уровень ЧР по фигурному катанию.