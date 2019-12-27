Траньков извинился за ошибку в комментарии короткой программы ЧР

Олимпийский чемпион Максим Траньков, который комментировал чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале вместе с Татьяной Тарасовой, извинился за путаницу вокруг ситуации с коньками у Евгении Медведевой.

© Александр Вильф

РИА Новости

«Короче говоря, сегодня у нас произошёл вселенский конфуз на комментаторской позиции. Не владея полностью информацией, мы ввели в заблуждение зрителя. Это плохо и непрофессионально, за что я извиняюсь и в чём каюсь. Медведева — новая, а ботинки — старые. Простите», — написал Траньков в Twitter. После короткой программы Медведева располагается на пятой строчке, набрав 71,08 балла. Ранее Тарасова назвала выдающимся уровень ЧР по фигурному катанию.