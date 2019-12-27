Тарасова оценила уровень ЧР по фигурному катанию

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы в женском катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Тарасова оценила уровень ЧР по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Чемпионат России в женском фигурном катании в настоящее время находится на выдающемся уровне. Лучше всех откатала Косторная, она просто несравнима, у неё абсолютная короткая программа. Медведева? Она сделала абсолютно всё, что у неё было в программе, получив большие баллы», — цитирует Тарасову Sport24.

Алёна Косторная лидирует на чемпионате России после короткой программы, получив рекордные оценки за свой прокат.

Ранее Волчкова назвала ЧР по фигурному катанию одним из сильнейших турниров в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить