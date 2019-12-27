Тарасова оценила уровень ЧР по фигурному катанию
- РИА Новости
«Чемпионат России в женском фигурном катании в настоящее время находится на выдающемся уровне. Лучше всех откатала Косторная, она просто несравнима, у неё абсолютная короткая программа. Медведева? Она сделала абсолютно всё, что у неё было в программе, получив большие баллы», — цитирует Тарасову Sport24.
Алёна Косторная лидирует на чемпионате России после короткой программы, получив рекордные оценки за свой прокат.
Ранее Волчкова назвала ЧР по фигурному катанию одним из сильнейших турниров в мире.