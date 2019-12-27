Волчкова назвала ЧР по фигурному катанию одним из сильнейших турниров в мире

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Многократный призёр чемпионатов Европы Виктория Волчкова считает, что по уровню участниц чемпионат России по фигурному катанию можно назвать одним из сильнейших турниров в мире.
Волчкова назвала ЧР по фигурному катанию одним из сильнейших турниров в мире
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«У Косторной за все элементы максимум надбавок. Алёна в короткой программе выше всех на голову. Чемпионат России по женскому фигурному катанию является одним из сильнейших турниров в мире на данный момент. Туктамышева — молодец, у неё, кажется, не первый чистый прокат в этом сезоне. Что касается Медведевой, то она сумела собраться, молодец. Отсутствие Загитовой? Да, её не хватало. Мы привыкли Алину видеть на чемпионатах России», — цитирует Волчкову Sport24.

На чемпионате России-2019 выступают три финалиста последнего финала Гран-при, а также призёры и победители чемпионатов Европы.

Ранее Орсер назвал прокат Медведевой маленьким чудом.

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