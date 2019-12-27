Фазель рассказал о своём отношении к истории с Кузнецовым

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что ему жаль форварда сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который сдал позитивный тест на кокаин.

«То, что сделал Кузнецов, — большая глупость. Совсем не просто было IIHF принять такое решение. Но это правила, все должны им следовать. Понимаете? Это большая досада, мне было очень жаль игрока», — приводит слова Фазеля «Матч ТВ».

IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года от выступлений под своей эгидой, а также лишила бронзовой медали чемпионата мира. Несмотря на это, россиянин продолжает выступать в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Фазель заявил, что Овечкин мог завершить карьеру в НХЛ ради участия в Олимпиаде-2018.