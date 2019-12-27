Фазель заявил, что Овечкин мог завершить карьеру в НХЛ ради участия в Олимпиаде-2018

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Президент международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель вспомнил о желании российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принять участие в Олимпиаде-2018.
Фазель заявил, что Овечкин мог завершить карьеру в НХЛ ради участия в Олимпиаде-2018
  • Reuters
  • © Raj Mehta-USA TODAY Sports

«Принимая во внимание возраст Александра, у него были другие ходы. К примеру, он мог бы завершить карьеру в НХЛ перед Олимпиадой, чтобы примкнуть к сборной России. Я большой фанат Овечкина, он бы украсил Игры. Он заслуживает право получить олимпийскую медаль. По крайней мере право побороться за неё», — заявил Фазель «Матч ТВ». 

Ранее сообщалось, что Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне».

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