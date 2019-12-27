Фазель заявил, что Овечкин мог завершить карьеру в НХЛ ради участия в Олимпиаде-2018

Президент международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель вспомнил о желании российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принять участие в Олимпиаде-2018.

«Принимая во внимание возраст Александра, у него были другие ходы. К примеру, он мог бы завершить карьеру в НХЛ перед Олимпиадой, чтобы примкнуть к сборной России. Я большой фанат Овечкина, он бы украсил Игры. Он заслуживает право получить олимпийскую медаль. По крайней мере право побороться за неё», — заявил Фазель «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне».