Медведев в десяти эмодзи описал свой полёт в Австралию

Российский теннисист Даниил Медведев сделал забавный пост в Twitter, в котором описал свой вояж в Австралию при помощи десяти эмодзи.

Спортсмен поочерёдно добавил картинки с изображением взлетающего самолёта, летящего воздушного борта, кресла в салоне, вкусного угощения, салата, чашки кофе, наушников с музыкой, просмотра фильма, приземления самолёта и, собственно, флага Австралии. 6 января в этой стране стартует первый крупный турнир серии ATP в 2020 году. А 20 января начнётся Открытый чемпионат Австралии.

🛫✈️💺🍝🥗☕️🎧🎞🛬🇦🇺 — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) December 27, 2019

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.