Медведев в десяти эмодзи описал свой полёт в Австралию
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Спортсмен поочерёдно добавил картинки с изображением взлетающего самолёта, летящего воздушного борта, кресла в салоне, вкусного угощения, салата, чашки кофе, наушников с музыкой, просмотра фильма, приземления самолёта и, собственно, флага Австралии. 6 января в этой стране стартует первый крупный турнир серии ATP в 2020 году. А 20 января начнётся Открытый чемпионат Австралии.
🛫✈️💺🍝🥗☕️🎧🎞🛬🇦🇺— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) December 27, 2019
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.