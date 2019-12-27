Медведев в десяти эмодзи описал свой полёт в Австралию

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Российский теннисист Даниил Медведев сделал забавный пост в Twitter, в котором описал свой вояж в Австралию при помощи десяти эмодзи.
Медведев в десяти эмодзи описал свой полёт в Австралию
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

Спортсмен поочерёдно добавил картинки с изображением взлетающего самолёта, летящего воздушного борта, кресла в салоне, вкусного угощения, салата, чашки кофе, наушников с музыкой, просмотра фильма, приземления самолёта и, собственно, флага Австралии. 6 января в этой стране стартует первый крупный турнир серии ATP в 2020 году. А 20 января начнётся Открытый чемпионат Австралии.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.

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