Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

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Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
  • РИА Новости

«Придерживаясь критической позиции по отношению к решению наблюдательного совета и собрания учредителей РУСАДА в связи с возможными рисками, при этом не имея возможности повлиять на них, считаю нужным заявить о критической значимости использования в ходе международного сотрудничества и расследований принципов интеграции, транспарентности и доверия, на базе которых строится работа нового РУСАДА. С сожалением информирую вас, что все мои попытки, включая попытки внести изменения в уведомление РУСАДА, были неудачными», — гласит сообщение Гануса, опубликованное на сайте РУСАДА.

Россия была отстранена от крупных международных соревнований, а РУСАДА лишено статуса соответствия за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

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