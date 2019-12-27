Колобков рассказал, когда начнётся судебный процесс с WADA
- РИА Новости
«В начале следующего года стартует судебный процесс: приступят к работе юристы, начнётся подбор документов. Процесс обещает быть очень тяжёлым. У нас есть своя позиция, наши эксперты готовы к этому процессу. Хочу отметить, что на данный момент никакие санкции в силу не вступили», — заявил Колобков в интервью телеканалу «Россия 24».
Исполком WADA в начале декабря принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее Лавров прокомментировал отстранение РФ от соревнований, а Колобков раскритиковал РУСАДА.