«Спартак» победил в Челябинске и продлил беспроигрышную серию

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Московский «Спартак» обыграл в Челябинске «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).
«Спартак» победил в Челябинске и продлил беспроигрышную серию
  • © spartak.ru

Хозяева открыли счёт уже на 35-й секунде, а во втором периоде повторно вырвались вперёд. Однако красно-белые ответили на это четырьмя заброшенными шайбами подряд. В составе «Спартака» отличились Патрик Херсли, Денис Кокарев, Мартиньш Карсумс, Яков Рылов и Илья Зубов. У «Трактора» голы в активе Дмитрия Калинина и Вячеслава Основина.

Москвичи добились пятой победы подряд. С 53 очками в 41-м матче они занимают четвёртое место в Западной конференции. Челябинцы замыкают таблицу Востока с 35 зачётными баллами в 43 встречах.

Ранее сообщалось, что агент исключил возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне.

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