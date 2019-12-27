Косторная: получить похвалу от Тутберидзе стоит тех стараний, которые мы прикладываем
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- РИА Новости
«Этери Георгиевна очень требовательна, требует максимума, выжимает из всех всё. Она полностью отдаётся нашему виду спорта и потому требует того же и от спортсменов. Поэтому получить похвалу от неё стоит тех стараний, которые мы прикладываем», — заявила спортсменка.
После короткой программы на чемпионате России тройка лидеров в одиночном женском катании составлена из воспитанниц Этери Тутберидзе.
Ранее Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на ЧР.