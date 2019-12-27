Косторная: получить похвалу от Тутберидзе стоит тех стараний, которые мы прикладываем

Короткая ссылка
Лидер в одиночном женском катании после короткой программы на чемпионате России Алёна Косторная рассказала о том, как относится к похвале своей наставницы Этери Тутберидзе.
Косторная: получить похвалу от Тутберидзе стоит тех стараний, которые мы прикладываем
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Этери Георгиевна очень требовательна, требует максимума, выжимает из всех всё. Она полностью отдаётся нашему виду спорта и потому требует того же и от спортсменов. Поэтому получить похвалу от неё стоит тех стараний, которые мы прикладываем», — заявила спортсменка.

После короткой программы на чемпионате России тройка лидеров в одиночном женском катании составлена из воспитанниц Этери Тутберидзе.

Ранее Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на ЧР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить