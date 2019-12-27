Косторная: получить похвалу от Тутберидзе стоит тех стараний, которые мы прикладываем

Лидер в одиночном женском катании после короткой программы на чемпионате России Алёна Косторная рассказала о том, как относится к похвале своей наставницы Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна очень требовательна, требует максимума, выжимает из всех всё. Она полностью отдаётся нашему виду спорта и потому требует того же и от спортсменов. Поэтому получить похвалу от неё стоит тех стараний, которые мы прикладываем», — заявила спортсменка.

После короткой программы на чемпионате России тройка лидеров в одиночном женском катании составлена из воспитанниц Этери Тутберидзе.

Ранее Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на ЧР.