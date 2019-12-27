Медведева объяснила свою реакцию на поддержку болельщиков
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«Болельщики мне очень помогли. Сразу хочу извиниться за то, что настолько холодно реагировала на поддержку после проката. Но он выдался тяжёлым, потому хочу сейчас поблагодарить за такую теплоту и столько подарков. Впечатления были колоссальные. Брайан Орсер сказал, что гордится мной. За свою карьеру мне удавалось и с 11-го места попасть на пьедестал почёта в юниорский сезон», — заявила Медведева.
Ранее Медведева сказала, что сделала максимум того, что могла показать в короткой программе на ЧР в Красноярске.