Медведева объяснила свою реакцию на поддержку болельщиков

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Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков на чемпионате России в Красноярске за поддержку и призналась, что для неё прокат короткой программы получился очень тяжёлым.
Медведева объяснила свою реакцию на поддержку болельщиков
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«Болельщики мне очень помогли. Сразу хочу извиниться за то, что настолько холодно реагировала на поддержку после проката. Но он выдался тяжёлым, потому хочу сейчас поблагодарить за такую теплоту и столько подарков. Впечатления были колоссальные. Брайан Орсер сказал, что гордится мной. За свою карьеру мне удавалось и с 11-го места попасть на пьедестал почёта в юниорский сезон», — заявила Медведева.

Ранее Медведева сказала, что сделала максимум того, что могла показать в короткой программе на ЧР в Красноярске.

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