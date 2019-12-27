Медведева объяснила свою реакцию на поддержку болельщиков

Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков на чемпионате России в Красноярске за поддержку и призналась, что для неё прокат короткой программы получился очень тяжёлым.

«Болельщики мне очень помогли. Сразу хочу извиниться за то, что настолько холодно реагировала на поддержку после проката. Но он выдался тяжёлым, потому хочу сейчас поблагодарить за такую теплоту и столько подарков. Впечатления были колоссальные. Брайан Орсер сказал, что гордится мной. За свою карьеру мне удавалось и с 11-го места попасть на пьедестал почёта в юниорский сезон», — заявила Медведева.

Ранее Медведева сказала, что сделала максимум того, что могла показать в короткой программе на ЧР в Красноярске.