Медведева: я сделала максимум того, что могла

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в короткой программе, а также рассказала о проблемах с коньками.

«Я сделала максимум того, что могла, к сожалению. Ноги болят от коньков сейчас, они просто сломаны. Вчера был очень сложный день. Сначала неприятное падение на тренировке, после которого выяснилось, что ботинок сломан. Потом попытались найти новую пару, но не нашлось ни моей модели, ни моего размера. Лучшее, что было, — коньки, предназначенные для новичков. Мы сняли лезвия, поставили на новичковые, но ничего хорошего из этого не вышло. Вернули лезвия и придумали максимум того, что возможно», — заявила Медведева после проката.

По итогам короткой программы на чемпионате России фигуристка занимает пятое место.

Ранее Тарасова рассказала о проблемах Медведевой с коньками.