Туктамышева о высокой конкуренции на ЧР: меня это заводит

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к высокой конкуренции в женском одиночном катании в целом и на чемпионате России в частности.
Туктамышева о высокой конкуренции на ЧР: меня это заводит
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Сейчас такая конкуренция, что вообще нельзя никаких недочётов иметь. Меня это заводит, в моей спортивной карьере фигурного катания ещё не было в таком развитии», — рассказала Туктамышева.

Судьи оценили выступление Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в 75,74 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 декабря.

Ранее она заявила, что довольна прокатом, несмотря на то что он получился неидеальным.

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