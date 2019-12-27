Туктамышева о высокой конкуренции на ЧР: меня это заводит
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«Сейчас такая конкуренция, что вообще нельзя никаких недочётов иметь. Меня это заводит, в моей спортивной карьере фигурного катания ещё не было в таком развитии», — рассказала Туктамышева.
Судьи оценили выступление Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в 75,74 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 декабря.
Ранее она заявила, что довольна прокатом, несмотря на то что он получился неидеальным.