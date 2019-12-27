Туктамышева: я довольна прокатом, хотя он и получился не идеальным

Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Было некое волнение, которое могло помешать выступать так, как я могу, как умею, когда катаюсь на тренировках. Я довольна прокатом, хотя он и получился не идеальным, а с небольшими помарками, но это был рабочий прокат, где были выполнены все элементы», — заявила Туктамышева.

Она отметила, что в произвольной программе хочет выступить увереннее, чем в короткой.

«Само катание должно быть увереннее. Прыжки, мне показалось, были не совсем классные, не совсем мои. Поэтому оценка сразу становится ниже, хотя я всё равно довольна тем, что поставили. Хочется выходить и просто всё тарабанить, всё, что могу, и уходить, а не так, что ты выходишь и начинаешь копаться в голове», — добавила 23-летняя фигуристка.

Судьи оценили выступление Туктамышевой в короткой программе в 75,74 балла. Произвольную программу спортсменки представят 28 декабря.

Ранее Максим Траньков заявил, что Туктамышева ломает стереотип о необходимости введения возрастного ценза.